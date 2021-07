Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter flüchtet mit seinem Citroen Kaktus von der Unfallörtlichkeit

Hamm-Mitte (ots)

Eine 26-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag, 08.07.2021, gegen 14:30 Uhr, den nördlichen Radweg der Ludwig-Teleky-Straße in Fahrtrichtung Westen. Bei Grünlicht wollte sie die Kreuzung Soester Straße überqueren, um auf der Marker Allee weiterfahren zu können. Ein männlicher Citroen Kaktus-Fahrer, ebenfalls von der Ludwig-Teleky-Straße kommend, bog nach rechts in die Soester Straße ab. Die Radfahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem PKW zusammenzustoßen. Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Der Citroen Kaktus-Fahrer fuhr unerkannt weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Weitere Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381-916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(kap)

