Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Hamm-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr am Samstag, dem 10.07.2021, gegen 22:30 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Osten. Auf der Geraden kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verunfallte unter Alkoholeinfluss stand und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. (kap)

