Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

HagenHagen (ots)

Am 18.12.2020 kam es zu einem Unfall an der Frankfurter Straße. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Frankfurter Straße in Richtung der Innenstadt von Hagen. An der Einmündung Möllenhofstraße/Frankfurter Straße wollte zeitgleich ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem PKW nach links auf die Frankfurter Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein ein Gesamtschaden von zirka 2000 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

