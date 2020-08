Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rentnerin beim Einkaufen beklaut

Celle (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine ältere Dame von Unbekannten in einem Lebensmitteldiscounter in der Fuhrberger Straße bestohlen. Die 90 Jahre alte Frau hatte gegen 14.30 Uhr ihren Einkauf begonnen. Um sich Milch zu holen, ließ sie ihren Wagen mit Einkaufstasche unweit des Regals zurück. Als sie sich die Rentnerin nach wenigen Augenblicken wieder umdrehte, war der Einkaufswagen mitsamt ihrer Tasche verschwunden. Diese kurze Zeitspanne reichte offenbar dem/der Täter/-in aus, sich die weinrote Einkauftasche unrechtmäßig anzueignen und anschließend unerkannt aus dem Staub zu machen. Mit der Tasche verschwand auch die Geldbörse der Rentnerin mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei Celle unter der Tel. 05141/277-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell