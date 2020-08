Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Beedenbostel - Autofahrer betrunken unterwegs

Celle (ots)

Einen 52-Jährigen Mann aus Celle erwischte die Polizei bereits am Sonntagmorgen um 09.30 Uhr mit Alkohol am Steuer in Salinenmoor. Weil der Atemalkoholtest über 1,6 Promille ergab, wurde der Führerschein beschlagnahmt und der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Einen weiteren Promillefahrer mit noch mehr intus geriet genau 12 Stunden später ins Visier der Polizei. Der 60 Jahre alte Fahrzeugführer aus Ahnsbeck war mit 2,3 Promille auf der Ahnsbecker Straße unterwegs, als seine Fahrt für längere Zeit zu Ende ging. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

