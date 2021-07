Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tankstelle auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 13. Juli, brachen zwei unbekannte Männer gegen 1.50 Uhr in eine Tankstelle auf der Werler Straße ein.

Die beiden Täter beschädigten die Eingangstür, gelangten so in das Innere der Tankstelle und entwendeten mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte die beiden Einbrecher beobachten und beschreibt sie wie folgt: Beide Täter sind geschätzt etwa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Sie sind schlank und trugen beide eine weiße FFP2-Maske, weiße Turnschuhe sowie schwarze Kapuzenpullover. Einer der beiden Täter hatte zusätzlich eine rote Aufschrift auf dem Ärmel seines Pullovers.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise zur Tat oder zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell