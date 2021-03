Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb auf Parkplatz gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 25. März 2021, einen Ladendieb in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen. Gegen 16.35 Uhr hielt sich der 21-Jährige in einem Discounter an der Wanner Straße auf. Mit gefülltem Einkaufswagen, aber ohne zu bezahlen, verließ er den Laden durch den Eingangsbereich. Auf dem Parkplatz wurde der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland von Angestellten gestoppt und zurück ins Büro der Filiale gebracht, von wo aus dann die Polizei gerufen wurde.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell