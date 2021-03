Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht endet vor Ampelmast - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein mit mehreren Personen besetzter Mercedes hat sich am Mittwochnachmittag, 24. März 2021, einer Verkehrskontrolle entzogen und ist anschließend in Schalke mit einem Ampelmast kollidiert. Gegen 17 Uhr fiel einem Polizeibeamten in Zivil der Mercedes auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Erle aufgrund seiner extrem unsicheren Fahrweise auf. Als der Polizist versuchte, den Wagen anzuhalten, flüchtete dieser und bog links in die Parallelstraße ab. An der Kreuzung Parallelstraße / Alfred-Zinger-Straße bog der Mercedes rechts ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Der Fahrer und eine weitere Person, die auf dem Rücksitz saß, stiegen aus dem Wagen aus und flüchteten umgehend zu Fuß auf den Fahrradweg in Richtung Uchtingstraße. Der Beifahrer, ein 41-jähriger Gelsenkirchener, konnte vom Polizeibeamten am Unfallort angetroffen werden.

Der Fahrer hat schwarze Haare und war glatt rasiert. Die zweite flüchtige Person ist circa 25 Jahre alt und trug eine Strickmütze. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0209 365 6250 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

Auf dem Rücksitz des Mercedes' fanden hinzugerufene Einsatzkräfte Kleinkalibermunition, außerdem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der Mercedes wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell