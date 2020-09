Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Rankhilfe und Sichtschutzelement gestohlen; Munster: Einstieg in Friseursalon; Walsrode: Einbrecher möglicherweise gestört

Heidekreis (ots)

22.09 / Rankhilfe und Sichtschutzelement gestohlen

Munster: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag ein Sichtschutzelement sowie eine Rankhilfe, die neben einem Mehrparteienhaus an der Straße An der Hohen Luft abgestellt beziehungsweise zwischengelagert waren. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 70 Euro. Hinweise zum Verbleib bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

22.09 / Einstieg in Friseursalon

Munster: In der Nacht zu Dienstag stiegen Einbrecher über ein Fenster in einen Friseursalon am Rehrhofer Weg ein und entwenden Haarkuren, Scheren, Haarschneidemaschinen und andere Utensilien im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter 05192/9600.

22.09 / Einbrecher möglicherweise gestört

Walsrode: Weil sie vermutlich gestört wurden, vollendeten Einbrecher in der Nacht zu Dienstag ihre Tat an einem Geschäft an der Brückstraße nicht, sondern ließen von ihrem Plan ab. Das Geschäft wurde nicht betreten. Zuvor hatten sie bereits ein Fenster aus den Angeln gehebelt. Der Schaden am Fenster beträgt rund 1.000 Euro.

21.09 / Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen

Schneverdingen: Am Montag, vermutlich in den Abendstunden, schlugen Unbekannte an drei Fahrzeugen in Schneverdingen jeweils eine Scheibe ein und entwendeten in zwei Fällen Bargeld. Die Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz Am Markt, an der Bahnhofstraße und auf dem Penny-Parkplatz. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

22.09 / Brand in Baucontainer

Benzen: An der Baustelle im Bereich der Straße Große Schneede brach am Dienstag, gegen 17.05 Uhr in der Küche eines Doppel-Baucontainers aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell