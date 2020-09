Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchboitzen: Pferdekopf-Skulptur gestohlen; Munster: Einbruch in Kindertagesstätte; Munster: Zigarettenautomat leergeräumt

Heidekreis (ots)

21.09 / Pferdekopf-Skulptur gestohlen

Kirchboitzen: In der Zeit zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Montag, 11.00 Uhr betraten Unbekannte ein Grundstück in Kirchboitzen und entwendeten von der Veranda eine steinerne Skulptur in Form eines Pferdekopfes im Wert von rund 100 Euro. Hinweise zum Verbleib der Skulptur nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

21.09 / Einbruch in Kindertagesstätte

Munster: Durch Hebeln an der rückwärtigen Tür gelangten Einbrecher am vergangenen Wochenende in eine Kindertagesstätte an der Breloher Straße in Munster und entwendeten aus einer Kasse etwa 90 Euro. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

21.09 / Zigarettenautomat leergeräumt

Munster: Unbekannte hebelten und flexten in der Nacht zu Montag an der Kohlenbissener Straße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Geldeinsatz sowie sämtliche Zigarettenschachteln. Zeugenhinweise bitte unter 05192/9600.

21.09 / Geldbörsen und Spardosen entwendet

Bispingen: Am Montagvormittag drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Bauerhaus am Hörpeler Ring ein, entwendeten Geldbörsen und Spardosen und verließen das Objekt über die Eingangstür. Teile des Diebesguts konnten später im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

21.09 / Flüchtiger Fahrradfahrer ermittelt - 2,16 Promille

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montag, gegen 14.40 Uhr auf der Visselhöveder Straße einen 49jährigen Soltauer, der im Verdacht steht, am Sonntag mit seinem Fahrrad einen Jungen angefahren zu haben (wir berichteten). Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,16 Promille. Da er zum Zeitpunkt der Kontrolle mit einem Fahrrad unterwegs war, ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

21.09 / Vorfahrt genommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Borg: Ein 62jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K129 / K 134 schwer verletzt. Er befuhr die K129, vom Vogelpark kommend in Richtung Cordingen/Benefeld, als ein ihm entgegenkommender Pkw nach links auf die K134 abbog. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge in dessen Folge der Motorradfahrer aus dem Landkreis Nienburg/Weser stürzte, sich dabei schwere Verletzungen zuzog und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 62jährige Pkw-Fahrer aus Walsrode wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell