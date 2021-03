Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Korrektur der Pressemitteilung vom 22. März 2021, 12.30 Uhr "Festnahme nach Brand in Werkstatt und Gartenlaube"

Gelsenkirchen (ots)

In der oben genannten Pressemitteilung erfolgten redaktionelle Fehler. Entgegen der ersten Berichterstattung wurde das Feuer nicht "an" sondern in der Gartenlaube sowie in der Werkstatt, welche direkt mit dem Wohnhaus verbunden ist, gelegt. Des Weiteren ist der Bewohner des Hauses nicht 27 sondern 28 Jahre alt und befand sich zur Tatzeit mit seiner 29-jährigen Partnerin im Wohnhaus.

