POL-IZ: 210305.3 Heide: Fahrraddiebstähle

Heide/Dithm. (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist es zu einem Fahrraddiebstahl in Heide gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Rades geben können.

Gegen 17.30 Uhr stellte die Geschädigte ihr Mountainbike auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Husumer Straße ab. Sie sicherte das Rad mit einem Kettenschloss und entfernte sich. Als die Frau gegen 20.30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres Mountainbikes fest.

Das Rad besaß einen Wert von etwa 400 Euro, war von dem Hersteller Bulls, Modell Sharptail Street 229 und besaß die Farbe Grün.

Am Mittwoch wurde der Polizei Heide ein weiterer Fahrraddiebstahl gemeldet. Bereits am 18.01.2021, um 11.00 Uhr, stellte die Geschädigte ihr Fahrrad am Werner-Heisenberg-Gymnasium in der Heider Rosenstraße ab. Sie sicherte das Rad mit einem Schloss und entfernte sich. Aufgrund persönlicher Lebensumstände war es ihr erstmalig am 02.03.2021 möglich, den Abstellort aufzusuchen. - Leider war das Rad mitsamt Kabelschloss verschwunden.

Bei dem Rad handelte es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke GRECOS. Der Wert des Rades lag im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise in diesen beiden Fällen nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 entgegen.

Maike Pickert

