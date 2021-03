Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210305.2 Hemme: Versuchter Einbruch in leerstehendes Ferienhaus

Hemme (ots)

Wie der Polizei Lunden erst gestern bekannt wurde, ist es zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Ferienhaus in Hemme gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Donnerstagmorgen, gegen 10.40 Uhr, meldete die Eigentümerin des Hauses der Polizei einen versuchten Einbruch in das Objekt in der Straße Achtern Diek. Die Inaugenscheinnahme durch die Polizei ergab, dass eine Holzklappe von einem Fenster offenstand. Offensichtlich fand kein Eindringen in das Ferienhaus statt.

Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro beziffert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 in Verbindung zu setzen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell