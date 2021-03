Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche zerkratzte Autos in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 25. März 2021, in der Zeit von 10 Uhr bis 12.15 Uhr zerkratzten Unbekannte sieben am Straßenrand geparkte Autos an der Mechtenbergstraße in Rotthausen. Zeugen, die in der Zeit etwas Ungewöhnliches an der Mechtenbergstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

