Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit 20.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 23:30 Uhr an der Kreuzung Rhenaniastraße / Edinger Riedweg. Ein 18-Jähriger Ford-Fahrer befuhr den Edinger Riedweg in Richtung Rhenaniastraße und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Schwetzinger Landstraße fahren, als er im Kreuzungsbereich mit einem 41-Jährigen Hyundai-Fahrer, welcher aus der Rhenaniastraße kommend ich Richtung Rheinau-Süd unterwegs war, kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 20.000 EUR.

