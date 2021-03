POL-RT: Baucontainer aufgebrochen, Unfall mit Linienbussen, Warnung vor Hundeködern, Starker Rauch aus Wohnhaus

Polizeipräsidium Reutlingen

Baucontainer aufgebrochen, Unfall mit Linienbussen, Warnung vor Hundeködern, Starker Rauch aus Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Mehrere Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle in der Straße Riederwiesen haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher über einen Zaun gewaltsam Zutritt zum Gelände. Dort brachen sie drei Baucontainer auf, aus denen sie mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro mitgehen ließen. Offensichtlich wurde das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07153/3070 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Linienbusse zusammengestoßen

Zwei Linienbusse sind am Freitagmorgen an der Einmündung Fleischmannstraße/Berliner Straße miteinander kollidiert. Gegen 7.25 Uhr war ein 52-Jähriger mit einem Omnibus auf der Fleischmannstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts in die Berliner Straße ab. Dabei beschädigte der Bus mit dem rechten Außenspiegel die Heckscheibe eines weiteren Linienbusses, der dort verkehrsbedingt wartete. Eine 17-Jährige, die sich als Fahrgast im hinteren Bereich des stehenden Fahrzeugs befand, wurde nach eigenen Angaben von dem Außenspiegel berührt. Sie wurde im Anschluss mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Warnung vor gefährlichen Hundeködern

Die Polizei warnt vor Hundeködern, die Anfang März zwischen Rottenburg und Wurmlingen ausgelegt worden sein dürften. Eine Hundebesitzerin fand die verdächtigen Wurststücke im linksseitigen Bereich eines Weges in Verlängerung der Jahnstraße Richtung Wurmlingen. Eine durchgeführte Voruntersuchung bestätigte nun den Verdacht auf giftige Inhaltsstoffe. Bislang ist kein Fall eines im dortigen Bereich vergifteten Vierbeiners bekannt. Weitere Giftköder wurden dort nicht entdeckt. Das Polizeirevier Rottenburg und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät Hundebesitzern in diesem Zusammenhang, ihre Tiere beim Gassi gehen möglichst an die Leine zu nehmen und darauf zu achten, dass sie keine herumliegenden Gegenstände fressen. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Rauchentwicklung in Wohnhaus

Rauch aus einem Kamin könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Einsatz der Rettungskräfte am Freitagmittag in der Mühlhaustraße gewesen sein. Ein Hausbewohner hatte den Außenkamin im Garten des Wohnhauses in Betrieb genommen, wodurch auf unbekannte Weise offenbar Rauch ins Innere des Gebäudes gedrungen war und dort gegen 11.30 Uhr die Rauchmelder Alarm schlugen. Die Feuerwehr, die anschließend mit neun Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, konnte keine offenen Flammen feststellen. Die Hausbewohner wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht. Sie waren unverletzt geblieben. (rn)

