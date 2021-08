Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit dem Motorrad gefahren

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von Drogen und Trunkenheit im Straßenverkehr sind das Ergebnis einer Verkehrskontrolle vom Samstagnachmittag in der Rauenberger Straße in Dielheim. Die Beamten des Polizeirevier Wiesloch versuchten den Fahrer eines Motorrads gegen 14:45 Uhr anzuhalten. Nachdem der 57-jährige Mann zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Beamten reagiert hatte, konnte er schließlich in der Rauenberger Straße gestoppt werden. Im späteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest ergab schließlich Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Marihuana und Kokain. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, welche nun Aufschluss über den Grad der Beeinflussung geben wird. Da der Mann für sein Kraftrad außerdem keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte und bei der Durchsuchung seiner Wohnung rund drei Gramm Marihuana aufgefunden wurden, erwarten ihn nun weitere Strafverfahren.

