Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall in Aerzen

Bild-Infos

Download

Aerzen (ots)

Am 16.04.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 432 zwischen Königsförde und Grupenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73jähriger Aerzener wollte mit seinem Pkw VW-Passat von der Zufahrt des Schloss Schwöbber nach links auf die Landesstraße in Richtung Grupenhagen abbiegen. Dazu hielt er zunächst an und sah noch den Mazda eines 22jährigen auf sich zukommen, der die Landesstraße in Richtung Groß Berkel befuhr. Auf Grund einer völligen Fehleinschätzung der Entfernungen fuhr der Senior an, obwohl der Mazda sein Fahrzeug schon fast erreicht hatte. Beide Fahrzeuge prallten mit erheblicher Geschwindigkeit, an der Unfallstelle sind 70 km/h erlaubt, zusammen. Der 22jährige gab an, sich darauf verlassen zu haben, dass der Passat-Fahrer wartet, bis er die Zufahrt passiert habe. Als dieser dann plötzlich doch anfuhr, habe er nicht mehr reagieren können. Der 22jährige erlitt, dank diverser ausgelöster Airbags lediglich leichte Verletzungen. Der Senior lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Beide Fahrzeuge sind als wirtschaftlicher Totalschaden einzustufen und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell