Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Bad Münder

Bad Münder (ots)

Am heutigen Freitagmorgen wurde durch mehrere Passanten ein PKW gemeldet, welcher in Bad Münder, in einem Waldgebiet neben der Deisterrallee stehen sollte. Vor Ort konnte der PKW in dem Wald sowie ein beschädigter Straßenbaum festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer war vor Ort nicht anzutreffen. Nachdem die Ermittlungen aufgenommen wurden, konnte der mutmaßliche Unfallverursacher über den Fahrzeughalter identifiziert werden. Nach ersten Angaben sei der Unfallverursacher gegen 03:15 Uhr mit dem PKW von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Baum touchiert und sei dann in dem Waldgebiet zum Stehen gekommen. Zu einem Personenschaden sei es nicht gekommen. Da der mutmaßliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, habe er sich fußläufig von der Unfallstelle entfernt. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden am PKW und am Baum wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Gegen den Unfallverursacher aus dem Bereich Hameln wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

