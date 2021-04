Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: 36-Jähriger stiehlt PKW und verunfallt später im Bereich Einbeck

Landkreis Holzminden (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, entwendete ein 36 Jahre alter Mann einen Pkw Ford aus einer unverschlossenen Garage im Forster Weg in Holzminden. Zuvor hatte sich der Mann, der lange Zeit im Kreis Holzminden lebte, jetzt jedoch in Süddeutschland aufhältig ist, eigenmächtig aus dem Krankenhaus Holzminden entlassen. Mit dem Pkw fuhr der Täter anschließend über Stadtoldendorf und Wangelnstedt in Richtung Lüthorst. Dort verunfallte der Pkw auf der L 546, als er nach rechts von der Fahrbahn kam. Dabei wurde der 36-Jährige schwer verletzt und wurde in eine Klinik nach Hannover geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Polizeibeamte aus Einbeck. Während des Vorfalls stand der 36-Jährige unter Alkoholbeeinflussung. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Verfahren wurden durch die Polizei Holzminden und Einbeck eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell