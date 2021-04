Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brandausbruch in einer Küche in Nettelrede - Ursache für Feuer in Eimbeckhausen steht fest

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es in einem Wohnhaus in der August-Katz-Straße (Nettelrede) zu einem Brandausbruch.

Der Brand in einer Küche wurde um 18:27 Uhr gemeldet. Ein Mitbewohner im Haus hatte Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die 73-jährige anwesende Bewohnerin der Wohnung wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist erhitztes Öl in einem Topf in Brand geraten. Die Flammen griffen zunächst auf die Dunstabzugshaube über. Hierbei kam es zu einer starken Hitze- und Rußentwicklung, so dass auch andere Bereich der Küche in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Ursache für einen Brand in einem Holzschuppen mit Heizungsanlage in der Hauptstraße (Eimbeckhausen) vom Sonntagnachmittag (11.04.2021) ist geklärt. Hier kam es kurz nach 16:00 Uhr in einem freistehenden Holzschuppen zu einem Brandausbruch, der vom Bewohner des Wohnhauses gegenüber rechtzeitig bemerkt wurde. Auch hier konnten die alarmierten Feuerwehren ein Ausbreiten der Flammen und ein Übergreifen auf das nahestehende Wohnhaus verhindern.

Ursache für dieses Feuer, bei dem kein Personenschaden entstand, ist nach Ermittlungen der Polizei in den Elektroleitungen der Heizungsanlage zu finden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

