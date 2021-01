Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Diebe stehlen Anhänger

Sonsbeck (ots)

Diebe haben einen Kraftfahrzeuganhänger von dem Parkplatz eines Friedhofs in Sonsbeck gestohlen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 10.00 Uhr, am Dassendaler Weg zu. Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen KLE-FP 5.

Die Polizei Xanten bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 02801 / 71420 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell