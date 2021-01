Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte zerstören Scheibe an Bushaltestelle

Wesel (ots)

Die Scheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle Springendahl haben Unbekannte in Wesel beschädigt. Die Haltestelle liegt an der Reeser Landstraße. Den Schaden stellten Polizisten am vergangenen Samstag um 14.05 Uhr fest.

Die Polizei Wesel sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell