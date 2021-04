Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Familie hat Kinderwagen zurückerhalten

Stadtoldendorf (ots)

Der in den Abendstunden des 07.04.21 abhanden gekommene silbergraue Kinderwagen des Herstellers "Kinderkraft" befindet sich wieder im Eigentum der Stadtoldendorfer Familie. Nach Kenntnisnahme der Pressemeldung in der Tageszeitung meldete sich noch am 14.04.21 ein Zeuge mit Hinweisen zum Abstellort, wonach die Ermittler aus Stadtoldendorf das Diebesgut sicherstellen konnten.

Während die Freude über den Wiedererhalt ihres Eigentums in der Familie groß ist, darf sich der ermittelte polizeibekannte Tatverdächtige strafrechtlich für den Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell