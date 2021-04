Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Unfallflucht - Welcher Zeuge hat Zettel an Pkw hinterlassen

Stadtoldendorf (ots)

Am 15.04.21 ereigneten sich insgesamt drei Rangierunfälle im unmittelbaren Bereich des Gesundheitszentrums Charlottenstift in Stadtoldendorf. Während in den Vormittagsstunden zwei der Ereignisse polizeilich aufgenommen wurden und so ein Personalienaustausch möglich war, lag der Sachverhalt im dritten Ereignis anders.

Bei einem weiteren Ausparkvorgang auf dem öffentlichen Parkplatzgelände am Krankenhausweg stellte ein(e) Zeuge(in) eine Kollision mit einem daneben abgestellten dunkelblauen Pkw Renault mit Einbecker Kennzeichen fest und hinterließ an der Windschutzscheibe dieses Fahrzeugs einen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug.

Aufgrunddessen wurde gegen 16:30 Uhr dann die Polizei informiert und nahm die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf.

In diesem Zusammenhang wird der (die) Zeuge(in) gebeten, nochmals mit der Polizei in Stadtoldendorf Kontakt aufzunehmen (05532/504750). Entsprechende Kontaktdaten wurden auf dem Zettel am beschädigten Pkw nicht hinterlassen.

