Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Kindergarten

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr in einen Kindergarten in Ettlingen eingebrochen. Die Täter kletterten über eine Umzäunung, um auf das Gelände in der Mühlenstraße zu gelangen. Anschließend hebelten sie die Eingangstüre der Sporthalle auf. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. An der Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

