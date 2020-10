Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin kommt nach links und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

In den Gegenverkehr geraten ist am Mittwoch, 21.10.2020, eine Autofahrerin in WT-Waldshut. Die 75-jährige erlitt leichte Verletzungen. Gegen 14:10 Uhr war sie von der B 34 auf die B 500 eingefahren und in der folgenden Kurve nach links gekommen. Sie stieß mit ihrem VW in einen entgegenkommenden Renault-Transporter. Dessen 30 Jahre alte Fahrer blieb unversehrt. Die verletzte Frau kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei rund 17000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell