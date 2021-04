Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Bad Pyrmont (ots)

Am 16.04.2021, gegen 14:00 Uhr, befuhren zwei Radfahrer, 31 und 25 Jahre alt, in Bad Pyrmont die Brüderstraße in Richtung Mühlenstraße. Dabei fuhren die Radler auf der relativ schmalen Straße an parkenden Pkw vorbei. Zu diesem Zeitpunkt versuchte eine 78jährige Frau aus Bad Pyrmont mit ihrem Pkw Smart die beiden Radfahrer zu überholen und streifte den vorderen Radler (31) mit dem Außenspiegel an der linken Hand. Der Radfahrer stürzte glücklicherweise nicht, erlitt aber dennoch eine Prellung der Hand. Der Außenspiegel des Smart wurde zerbrochen. Auf Nachfrage gab die Seniorin zu, dass sie an der Unfallstelle den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m zum Radfahrer auf Grund der Fahrbahnbreite nicht habe einhalten können.

