Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Flüchtige ermittelt!

Jever (ots)

Am Dienstag, 13.04.2021, in der Zeit von 11.00 Uhr und 11.05 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am von-Thünen-Ufer in Jever. Eine Fahrzeugführerin streifte mit ihrem Wohnmobil beim Vorbeifahren einen haltenden Pkw Peugeot. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die vermeintliche Unfallverursacherin konnte im Nachgang ermittelt werden.

