POL-WHV: Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.04.2021, gegen 14.30 Uhr, kam es an der Kreuzung Gökerstraße Ecke Zedeliusstraße eigentlich zu einem klassischen Auffahrunfall. Beide männlichen Fahrzeugführer verließen nach dem Zusammenstoß ihre Fahrzeuge und gerieten im Beisein von Passanten in Streit. Der auffahrende Fahrzeugführer entfernte sich vom Ereignisort noch vor dem Austausch der Personalien. Der zurückgebliebene 74-jährige Mann aus Wilhelmshaven konnte am Heckteil seines roten Pkw Fiat keinen Schaden feststellen, suchte aber umgehend die Polizeidienststelle in Wilhelmshaven zur Anzeigenerstattung auf. Hier teilte der Beteiligte mit, er vermute einen Frontschaden am gegnerischen Pkw, einem blauen Mazda. Die Übermittlung des Kennzeichenfragments führte bislang nicht zur Feststellung des Beteiligten. Der vom Anzeigeerstatter gut beschriebene Fahrzeugführer und die Passanten, die sich am unmittelbaren Ereignisort aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

