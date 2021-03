Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Dachstuhls in Neuwied-Feldkirchen

Neuwied (ots)

Am 29.03.2021 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Brand eines Dachstuhls in Neuwied, Ortsteil Feldkirchen. Es entstand lediglich Gebäudeschaden und es wurden keine Personen verletzt. Auf Grund der schnellen Intervention wurde nur etwa ein Zehntel des Daches beschädigt. Wie die Ermittlungen ergaben dürfte es sich um einen technischen Defekt an der installierten Photovoltaikanlage bzw. der Verteilung gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell