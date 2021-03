Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dacheinstieg - Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen sind vermutlich 5 bisher unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf eingebrochen. Sie begaben sich über eine Feuertreppe auf das Dach und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu dem Gebäudeinnern. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend verließen sie wieder auf gleichem Weg den Tatort.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Kriminalpolizei Neuwied unter der Tel. 02631/878-0 zu melden

