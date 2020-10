Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Auf Lastwagen aufgefahren - zwei Leichtverletzte

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl zu einem Auffahrunfall. Während eines Überholvorgangs fuhr der 32 jährige Fahrer eines BMW infolge Unachtsamkeit auf den Auflieger eines rechts vor ihm fahrenden Sattelzuges auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die beiden Insassen erlitten leichtere Verletzungen und wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.|past

