Polizei Dortmund

POL-DO: Mit mehr als 100 km/h nach einer Party durch ein Wohngebiet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0913

Extrem gefährlich und ohne jede Rücksicht fuhr ein 20-Jähriger aus Holzwickede in der Nacht zu Mittwoch (26.8.2020) durch den Dortmunder Stadtteil Schüren. Auf der Gevelsbergstraße gilt Tempo 30 - dort beschleunigte der Fahrer seinen BMW auf mehr als 100 km/h.

Um 1.48 Uhr fiel der BMW einer Streife der Polizei auf. Er fuhr zu schnell über die Marsbruchstraße in Aplerbeck und bog von dort in ein Wohngebiet an der Gevelsbergstraße ab. Über die Bergmeisterstraße und weitere Strecken führte die Fahrt bis zu einem Haus Am Remberg in Schüren, wo der BMW in einer Einfahrt verschwand.

Die Polizisten überprüften den BMW und die beiden Insassen. Der Fahrer gab an, seinen Freund nach einer Party schnell nach Hause gefahren zu haben. Der ebenfalls 20-jährige Beifahrer reagierte aggressiv auf die Polizeikontrolle. Er störte immer wieder und erhielt deshalb einen Platzverweis.

Gedanklich muss sich der Fahrer auf ein Ermittlungsverfahren einstellen, an dessen Ende ein hohes Bußgeld und der Entzug der Fahrerlaubnis stehen kann.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell