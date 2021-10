Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim: 21-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Welzheim: (ots)

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 19 Uhr die K 1894 zwischen Schafhof und Aichstrut. Nachdem er von einem Pkw überholt worden war, kam er infolge eines Fahrfehlers in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte anschließend auf die Fahrbahn zurück, kippte und kam auf der Straße zum Liegen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Notaufnahme verbracht werden. Das Unfallauto wurde abgeschleppt, an diesem entstand ein Totalschaden, der auf 8000 Euro beziffert wurde.

