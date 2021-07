Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch beim Tierarzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

20. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18./19.07.2021 - Wentorf bei Hamburg In der Nacht zu Montag (19.07.2021) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 19.15 Uhr bis 08.15 Uhr in eine Tierarztpraxis im Südring in Wentorf bei Hamburg ein. Dort drangen sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zur Art und Höhe des entwendeten Stehlgutes können noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht und Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 in Verbindung zu setzen.

