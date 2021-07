Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer auf Balkon

Ratzeburg (ots)

20. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 19.07.2021 - Glinde Wegen eines Feuers auf dem Balkon im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses rückten Feuerwehr und Polizei gestern Nachmitttag, gegen 16.00 Uhr, in den Weißdornweg in Glinde aus. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass das Gebäude auch weiterhin bewohnbar bleibt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ebenso die Brandursache, die nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist.

