POL-WE: Bäckerei überfallen - Hinweise erbeten + Vandalismus am Wolfgang-Ernst-Gymnasium + Geländewagen überschlägt sich + Sprinter rutscht gegen Verkehrsschild +

+++

Ober-Mörlen: Bäckerei überfallen - Hinweise erbeten

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine Bäckereifiliale in der Usinger Straße überfallen. Gegen 18.15 Uhr war der Mann in den Verkaufsraum gelangt, wo er eine Angestellte dazu zwang, die Tageseinnahmen in eine Plastiktüte zu packen und ihm auszuhändigen. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen, kräftigen Mann gehandelt haben, der zur Tatzeit schwarz gekleidet und vermummt war. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun und bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang. Die Ermittler fragen: Wem sind zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hat jemand den unbekannten Täter bei der anschließenden Flucht beobachten können? Hinweise bitte unter 06031/6010.

+++

Büdingen: Vandalismus am Wolfgang-Ernst-Gymnasium

Unbekannte haben zwischen Freitag, 11 Uhr und Sonntag, 10 Uhr auf dem Schulgelände in der Wilhelm-Lückert-Straße einigen Schaden hinterlassen. So wurde unter anderem die Verkabelung eines Bewegungsmelders herausgerissen, ein Vogelhaus beschädigt und eine Fensterscheibe mit Steinen beworfen. Hinweise erbittet die Polizei Büdingen unter 06042/96480.

+++

Gedern: Geländewagen überschlägt sich

Auf der L3192 zwischen Ober-Seemen und Gedern ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ein schwarzer Mercedes von der winterglatten Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Mann aus Gedern, wurde dabei verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das total beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit.

+++

Gedern: Sprinter rutscht gegen Verkehrsschild

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Mercedes Sprinters am Dienstagmorgen auf der B275. Der aus Maintal stammende, 35-jährige Fahrzeuglenker war gegen kurz nach 10 Uhr unterwegs von Wenings in Richtung Gedern, als er wohl aufgrund Winterglätte von der Straße abkam und gegen ein Verkehrsschild stieß. Der Fahrer blieb unverletzt.

+++

Bad Nauheim: Steinfurther Ortsschild gestohlen

Wie bei einer Streckenkontrolle der zuständigen Straßenmeisterei bereits am 29.12.2020 festgestellt worden war, haben Unbekannte ein Steinfurther Ortsschild entwendet. Das Verkehrszeichen befand sich an der Steinfurther Hauptstraße in Richtung Oppershofen. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Nauheim, Tel. 06032/91810.

+++

