Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 16-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ratzeburg (ots)

20. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.07.2021 - Wentorf bei Hamburg Am 19.07.2021 verletzte sich ein Fußgänger leicht bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring in Wentorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger VW-Kabriolett-Fahrer den Südring der B 207 in Wentorf bei Hamburg in Fahrtrichtung Hamburg. Es herrschte "stop-and-go"-Verkehr. Gegen 16.20 Uhr trat plötzlich ein 16-jähriger aus dem Schwarzenbeker Umland hinter einem verkehrsbedingt wartenden Sprinter hervor auf die Gegenfahrspur und wurde dort vom gerade anfahrenden VW des 48-jährigen erfasst. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell