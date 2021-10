Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Entwendeter Pkw unfallbeschädigt aufgefunden - Maschinen auf Baustelle entwendet - Unfälle

Murrhardt: Auf Baustelle eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Brennäckerstraße auf eine Baustelle eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Baugerüst auf einen Balkon, wo sie eine Terrassentüre einschlugen. Aus dem Bau wurden elektrische Handwerkermaschinen im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet. Es handelte sich um Akkuschrauber, Schlagbohrmaschinen, Winkelschleifer, Ladegerät mit Akkus sowie einer Rohrpresse und Sägen. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei Murrhardt unter Tel. 07192/5313.

Fellbach: Unfallflucht nachträglich angezeigt

Bereits am Morgen des 4. Oktobers ereignete sich in der Brunnenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer befuhr zwischen 8 und 9 Uhr die Oeffinger Straße und missachtete an der Einmündung zur Brunnenstraße die Vorfahrtsregelung. Er stieß mit einem 62-jährigen Radfahrer zusammen, der hierbei stürzte und sich die schweren Verletzungen zuzog. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und flüchtete. Das Unfallopfer ging nach dem Vorfall zunächst nach Hause und begab sich erst am Abend des Unfalltages in ärztliche Behandlung. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt mit Operation. Zu dem nun nachträglich angezeigten Unfallgeschehen bittet die Polizei in Schmieden um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen werden. Bei dem geflüchteten Auto soll es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben, das zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt war.

Fellbach: Unfallflucht

Eine 22-jährige Ford-Fahrerin beabsichtigte am Mittwoch gegen17.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Karlstraße einzuparken. Zeitgleich fuhr ein Mercedes-Fahrer rückwärts und beschädigte den Ford. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall. Nun bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Esslingen-Kimmichsweiler (ES) / Winterbach (Rems-Murr-Kreis): Gestohlener Pkw aufgefunden (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung des PP Reutlingen vom 19.10.2021 / 16.47 Uhr

Der Mercedes CLK, der am frühen Dienstagmorgen in Kimmichsweiler gestohlen worden war, ist am Mittwoch bei Winterbach beschädigt aufgefunden worden. Wie bereits berichtet, war der auf einem Privatgrundstück abgestellte Pkw in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr entwendet worden. Am Mittwoch, gegen neun Uhr, entdeckte eine aufmerksame Zeugin neben der Landesstraße 1150 bei Winterbach ein Auto im Gebüsch und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das in Esslingen gestohlene Fahrzeug. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der unbekannte Fahrer des Mercedes auf der L1150 aus Richtung Engelberg kommend gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und etwa 300 Meter eine Böschung hinabgerutscht. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls steht nicht fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Hinweise auf den unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen unter der Telefonnummer 0711/310576810 zu melden. (sm)

