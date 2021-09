Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Alkoholisierter Radfahrer stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 11.09.2021, ist bei Stühlingen-Weizen ein alkoholisierter Radfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr war der 39-jährige mit seinem Pedelec zu Fall gekommen. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und kam in ein Krankenhaus. Der Mann schien deutlich alkoholisiert. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben. Der Mann wurde angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell