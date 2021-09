Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Jugendlicher mit 125er Motorrad verunglückt und schwer verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist am Freitag, 10.09.2021, gegen 16:30 Uhr, auf der K 6556 zwischen der B 500 und Weilheim verunglückt und hat sich schwer verletzt. Etwa in Höhe Heubach war der 16-jährige in einer Kurve von der Straße geraten, als er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Der junge Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 2500 Euro. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll sich es um ein schwarzen neueren Audi gehandelt haben. Um Zeugenhinweise bittet die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell