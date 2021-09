Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 11.09.2021, auf der L 148 im Wehratal hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 47-jährige war gegen 11:10 Uhr in einer Motorradgruppe von Todtmoos in Richtung Wehr unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen eine Felswand prallte. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die dem Verunglückten folgenden Motorradfahrer brachten ihre Motorräder sicher zum Stehen. Einer lenkte auf den Grünstreifen und legte seine Maschine nach dem Stillstand ab, die dadurch beschädigt wurde. Der Sachschaden an dieser liegt bei rund 1000 Euro. Totalschaden in Höhe von ca. 12000 Euro dürfte dagegen am Motorrad des Verunglückten entstanden sein. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie einem Rettungshubschrauber und die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell