Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl einer Rüttelplatte - Reh erfasst

Aalen (ots)

Schrozberg: Diebstahl einer Rüttelplatte

Zwischen dem 14.10. und dem 19.10.2021 wurde hinter einem Haus in Könbronn eine Rüttelplatte der Marke D-Bomag BPR 45/50 entwendet, die dort auf einem Feldweg abgestellt war. Die Rüttelplatte hat einen Wert in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Gerätes erbittet der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010

Blaufelden: Reh erfasst

Am Freitag um 07:45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Passat die B290 in Richtung Blaufelden. Auf Höhe eines kleinen Waldstückes querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Bei dem Unfall wurde das Reh tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

