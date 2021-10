Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfall beim Überholen

3500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 11 Uhr ereignete. Eine 67-jährige Dacia-Fahrerin befuhr die L 1149 zwischen Oberneustetten und Kirchenkirnberg. Als sie zum Überholen eines landwirtschaftlichen Zugfahrzeugs nach links ausscherte, übersah sie einen nachfolgenden Ford-Fahrer, der sich bereits auf dem linken Fahrstreifen im Überholvorgang befand. Beim seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos blieben die Insassen unverletzt.

Backnang: Auf Baustelle eingebrochen

Auf einer Baustelle in der Eduard-Breuninger-Straße sind in der Nacht zum Freitag Diebe in einen Lagerraum eingebrochen. Daraus entwendeten sie Werkzeug und Baumaterialen im Wert von ca. 2000 Euro. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 1600 Euro. Zeugen oder Passanten, die hierzu Verdächtiges beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verdingung zu setzen.

Aspach: Unfallflucht

Auf der Kreisstraße 1831 zwischen Oberschöntal und Großaspach ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr eine Unfallflucht. Im Begegnungsverkehr streifte ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines Mercedes-Sprinters, der in Richtung Oberschöntal gefahren ist. Der in Richtung Großaspach fahrende unbekannte Unfallbeteiligte hielt nicht an und flüchtete. Er hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen und dem unbekannten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

