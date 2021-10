Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht, Unfall, Zeugensuche

Aalen (ots)

Oppenweiler: Alkoholisiert mit Roller unterwegs Am Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Roller-Fahrer die Hauptstraße in Oppenweiler und wurde dort einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fellbach: Fahrstreifen gewechselt - Unfall verursacht - davongefahren Am Samstagmorgen, gegen 06:55 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer die B 14 von Fellbach in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt Fellbach-Süd wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Fahrspur und scherte vor dem Lkw ein. Hierbei bremste er abrupt ab. Der nachfolgende Lkw-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um ein Auffahren zu verhindern. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf 12000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Schorndorf: Beim Einfahren auf Straße - Pkw übersehen Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, wollte eine 59-jährige Opel-Fahrerin vom Parkplatz einer Tierbedarfshandlung in der Stuttgarter Straße in Schorndorf auf diese einfahren. Hierbei übersah sie die, auf der Stuttgarter Straße heranfahrende 26-jährige Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 8000 Euro.

Weinstadt: Mülltonne auf Bundesstraße verloren - Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, gingen beim Polizeipräsidium Aalen mehrere Notrufe ein. Die Anrufer teilte mit, dass auf der B 29 zwischen Schorndorf und Weinstadt-Beutelsbach in Fahrtrichtung Waiblingen ein mülltonnenähnlicher Gegenstand auf dem rechten Fahrstreifen liegen würde. Eine daraufhin sofort alarmierte Polizeistreife fand tatsächlich eine Mülltonnenbox, welche mittlerweile am Standstreifen lag. Auch der 65-jährige VW-Fahrer, welche die Mülltonnenbox zuvor auf seinem Anhänger transportierte, stand einige hundert Meter weiter auf dem Standstreifen. Offensichtlich hatte er die Ladung nicht ausreichend gegen ein Herabfallen gesichert. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell