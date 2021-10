Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfall, Brandstiftung

Aalen (ots)

Ebnat - Alkoholisierter Autofahrer verursacht zwei Unfälle

Am Samstag gegen 15:25 Uhr befuhr ein 51-Jähriger die Landesstraße 1084 von Unterkochen in Richtung Ebnat mit seinem PKW Audi. Im Kurvenbereich vor der Abzweigung Maria Eich kam er infolge seiner alkoholischen Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den entgegenkommenden PKW VW eines 31-Jährigen. Ohne Anzuhalten setzte der 51-Jährige die Fahrt in Richtung Ebnat fort. An der Einmündung nach Ebnat wollte er nach rechts abbiegen und prallte mit hoher Geschwindigkeit auf den dort stehenden PKW Audi eines 55-Jährigen. Dieser hatte wegen eines bevorrechtigten anderen PKW an der Einmündung anhalten müssen. Nach dem Aufprall gegen den PKW des 55-Jährigen, kam der Audi des 51-Jährigen auf der Verkehrsinsel zum Stehen, wodurch ein Verkehrszeichen zerstört wurde. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 65.000 Euro. Der 51-jährige Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schwäbisch Gmünd - Mehrere Autos angezündet

Am Samstag gegen 22:35 Uhr wurde die Feuerwehr aus Schwäbisch Gmünd zu einem Autohaus in die Marie-Curie-Straße alarmiert. Ein Zeuge hatte von dort ausgehend, einen hellen Feuerschein wahrgenommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt fünf PKW BMW, die auf dem Parkplatz vor dem Autohaus geparkt waren, in Flammen standen. Die Feuerwehr konnte es nicht mehr verhindern, dass die Autos vollständig ausbrannten. Das Feuer war gegen 23:10 Uhr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Autos mutwillig angezündet wurden. Die Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Personen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 073615800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell