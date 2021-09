Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hebelspuren an Bürotür

Gronau (ots)

Gescheitert ist ein Einbruchsversuch in der Nacht zum Mittwoch in Gronau. Zwischen Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, haben Unbekannte versucht, eine Tür zu einem Bürogebäude an der Bahnhofstraße gewaltsam zu öffnen. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

