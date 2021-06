Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verdacht der Brandstiftung im Keller eines Mehrfamilienhauses

29225 Celle (ots)

In den gestrigen Morgenstunden sind die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Welfenallee in 29225 Celle ausgerückt. Am Montagmorgen gegen 01.00 Uhr hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Brand im Keller entdeckt und noch vor Eintreffen der Feuerwehr ablöschen können.

Die Feuerwehr selbst führte vor Ort noch Nachlöscharbeiten aus. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten in Bezug auf die Brandursache sowohl einen technischen Defekt als auch witterungsbedingte Einflüsse ausschließen. Vielmehr ergaben sich vor Ort Hinweise, die auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung hindeuten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141-277-361 in Verbindung zu sezten. /tk

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell