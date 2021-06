Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet und verunfallt

Rastatt (ots)

Zwei Verletze und ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro waren nach einem Unfall am Sonntagnachmittag zu bilanzieren. Gegen 13:50 Uhr war eine Autofahrerin auf der Josef-Kilmarx-Straße an die Plittersdorfer Straße herangefahren, um nach rechts auf diese einzufahren. Nachdem sie zunächst angehalten hatte, übersah sie offenbar beim anschließenden Einfahren einen ebenfalls in Richtung Plittersdorf fahrenden VW eines 52-Jährigen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und bedurften aber vor Ort keiner weiteren medizinischen Hilfe.

